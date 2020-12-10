Нацрада перевірить телеканал «НАШ» через пропаганду РФ

"Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «НАШ» через ретрансляцію пропаганди Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

"10 грудня Національна рада призначила позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВ "НАШ 365" – супутниковий телеканал "НАШ". Підставою стало шоу "П’ятниця. Вечір", у якому 4 грудня через інтернет-зв’язок взяв участь представник так званої "ЛНР" Родіон Мірошник", - йдеться у повідомленні.

До регуляторного органу стосовно цього шоу звернулася Служба безпеки України, а також надійшло звернення громадянина А. Петрова. Національна рада своїм моніторингом зафіксувала шоу "П’ятниця. Вечір" 4 грудня, а також його трансляцію у повторі 6 грудня о 20:52. У студії були присутні експерти, політики, народні депутати України, які обговорювали реалізацію Мінських угод.

У передачі Мірошник висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності України і недоторканості її кордонів, безпідставно загострював увагу на збройній агресії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, намагався виправдати дії незаконних військових формувань і сепаратистські настрої населення ОРДЛО, звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей, а також в "обстрілах" окупованої території. Також він висловлював російські погляди, зокрема про те, що Російська Федерація не є учасником конфлікту на Донбасі.

Позапланова перевірка буде проведена в період із 24.12.2020 по 15.01.2021.