Нацрада перевірить канал Медведчука через телемарафон про «соросят»

Нацрада призначила телеканалу «Z ZIK» позапланову безвиїзну перевірку через трансляцію анонсу телемарафону «Реванш соросятні» з висловлюваннями, які мають ознаки розпалювання ворожнечі й ненависті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Зазначається, що означені висловлювання можуть бути розглянуті як підбурювання до певних негативній дій насильницького характеру та такі, що викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей або до окремих представників цих категорій.

Так, анонс телемарафону зафіксовано моніторингом регуляторного органу 11.11.2020 (о 23.47) та 12.11.2020 (о 09.43, 11.52 та 12.37) хронометражем 2 хв. 33 сек. Поширювані в анонсі лексеми мають ознаки прихованого заклику глядача до розпалення ворожнечі стосовно невизначеної соціальної категорії «соросята» та осіб за ознаками їх належності до громадянства США (приватних і посадових осіб) щодо яких телерадіокомпанія формує поведінку адресата мовлення, використовуючи методи мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на психіку глядача. Вона формує у глядача бажання діяти або відчуття необхідності дій проти вказаних категорій і осіб за ознаками належності до цих категорій, розпалюючи до них відчуття ненависті через те, що, на думку керівництва телерадіокомпанії, саме вони винні у трагедіях українського народу із 2014 року.

У Нацраді зауважили, що подібні заяви української загальнонаціональної телерадіокомпанії можуть бути розглянуті як підбурювання до певних негативних дій насильницького характеру і як такі, що створюють, викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей або до окремих представників цих категорій. Телеканал, виготовляючи та поширюючи подібні висловлювання, має враховувати загальну напружену ситуацію в Україні, пов’язану з багатьма викликами, які загрожують існуванню країни, те, що деякі повідомлення можуть створювати додаткове напруження в суспільстві, створювати провокації та прецеденти насилля серед населення України, а також формувати негативний образ партнерів і союзників України в боротьбі з агресією Російської Федерації, їх громадян, наслідком чого може бути ситуація, яка загрожуватиме національній безпеці і територіальній цілісності України.

Таким чином, за інформацією пресслужби Нацради, регуляторний орган перевірить ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» щодо дотримання ним абзаців третього, четвертого, шостого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію».

Відповідно до цих норм, не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України; закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження; телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати об’єктивну інформацію; інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Перевірка триватиме у період із 14.12.2020 по 29.12.2020.

Як повідомлялося, телеканали – NewsOne, «112 Україна» і ZIK – належать Тарасу Козаку. Він скуповував ці канали поступово, з жовтня 2018-го по червень 2019 року. Тарас Козак – близький соратник українського політика, одного з лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, їхні брати – бізнес-партнери.