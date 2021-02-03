Телеканали медіахолдингу "Новини" відреагували на санкції

Телеканали «112 Україна», Zik і NewsOne, власником яких є соратник проросійського політика Віктора Медведчука Тарас Козак, розкритикувало санкції, запроваджені проти них 2 лютого.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті телеканалу «112 Україна», передає Укрінформ.

"Влада в особі президента України Володимира Зеленського ухвалила рішення щодо знищення трьох опозиційних телеканалів. Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення щодо закриття трьох телеканалів. Діючи за прямою вказівкою президента, РНБО за надуманим приводом заборонила діяльність телеканалів медіахолдингу «Новини»", - наголошується у повідомленні.

Рішення про санкції автори заяви назвали «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

"Телеканали «112 Україна», NewsOne і ZiK мають намір боротися за своє право мовити для українців", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо: 2 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також восьми юридичних осіб: це телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik і регіональні мовники каналу «112 Україна».

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