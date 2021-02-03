Бутусов і Найєм підтримали блокування телеканалів, які пов'язують із Медведчуком

Директор з активів держконцерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм та шеф-редактор інтернет-видання “Цензор.нет” Юрій Бутусов підтримали запровадження санкцій проти телеканалів ZiK, 112 Україна і NewsOne.

Про це йдеться у їхніх дописах у соцмережах, передає Укрінформ.

"Цілком і повністю підтримую санкції проти телеканалів Віктора Медведчука. Ми - воюємо. І ми у воюючій країні закрили телеканали людини, яка відкрито підтримує країну-агресора і вважає винним в анексії Криму та окупації Донбасу кого завгодно, але не того, хто несе пряму і персональну відповідальність за тисячі смертей наших солдатів і мирних громадян", - написав Найєм.

Також директор з активів Укроборонпрому наголосив, що не вважає санкції проти зазначених телеканалів цензурою.

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Тим часом шеф-редактор інтернет-видання “Цензор.нет” вважає, що закриття трьох телеканалів з інформаційного пулу Віктора Медведчука відповідає національним інтересам України.

“Зараз на трьох каналах почався спільний ефір. Представники ОПЗЖ виступають проти рішення Президента України. Проросійський пропагандист Шарій, який веде інформаційну війну проти України на боці РФ, розповідає про свободу слова. Як журналіст заявляю, що закриття проросійської пропаганди тільки зміцнює свободу слова в Україні" - написав Бутусов.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Тараса Козака.

Також введені санкції проти компаній і компаній "Аріадна ТВ», «Новий формат ТВ», «ТВ Вибір», ТРК «112-ТВ», «Лідер ТВ», «Партнер ТВ», «Новини 24 години», «Нові КОМУНІКАЦІЇ».