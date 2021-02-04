СБУ представить документи щодо підсанкційних телеканалів найближчим часом - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припускає, що Служба Безпеки України зможе представити документи щодо рішення РНБО про санкції до телеканалів NewsOne, ZIK та «112».

Як передає Укрінформ, про це міністр заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.

"Вважаю, що найближчим часом Служба Безпеки зможе представити відкриті документи, з яких всім все буде ясно", - сказав Аваков, відповідаючи на запитання, чи зможе надати РНБО у судах докази проти телеканалів.

Аваков додав, що у розслідуванні щодо телеканалів мова йде про "відмивання грошей, операціях контрабанди, перелицювання накладних і так далі"

Крім того, міністр звернув увагу, що деякі матеріали у розслідуванні щодо телеканалів є засекреченими, а деякі відкриті.

Аваков зауважив, що матеріали, які лежать в основі рішення РНБО, з його точки зору є обґрунтованими та спираються на два періоди - діяльності з 2018 року і фактів, які були недавно представлені Службою Безпеки України.

Він додав, що у Президента України Петра Порошенка та деяких членів РНБО за його президентства не було політичної волі у питанні анулювання ліцензій трьом телеканалам.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.

Ткаченко вважає рішення РНБО про санкції щодо телеканалів NewsOne, ZIK та «112» вчасним та логічним. Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії Ютуб рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.

Станом на ранок 3 лютого мовлення цих каналів припинено.

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Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що це рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 Закону "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України з метою захисту національної безпеки і не має нічого спільного з наступом на свободу слова.

Секретар РНБО Олексій Данілов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в межах чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.