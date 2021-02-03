РФ застосовує проти України інформаційний тероризм, який є частиною гібридної агресії – Данілов

Російська Федерація веде інформаційну війну проти України, і «п’ята колона» всередині нашої держави сприяє цьому.

Як передає Укрінформ, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє пресслужба Радбезу.

Коментуючи рішення РНБО від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», Данілов зазначив, що рішення РНБО України було ухвалено шляхом письмового голосування.

«У голосуванні взяли участь 18 з 19 членів Ради, 17 проголосували «за», один утримався, один – міністр оборони України Андрій Таран – не голосував, оскільки перебуває у робочому відрядженні в Індії», - повідомив Данілов.

Він також додав, що законність санкцій не викликає жодних сумнівів, оскільки все зроблено у рамках чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.

За його словами, санкції були прийняті з урахуванням Постанови Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року. Пропозиції, обгрунтовані відповідними документами, були внесені також Службою безпеки України.

«Мова в даному випадку не йде про свободу слова. Мова йде про інформаційний тероризм по відношенню до нашої країни, і ми не можемо цього допустити», - заявив Секретар РНБО, додавши, що проти України ведеться інформаційна війна, яка є частиною гібридної російської агресії.

Данілов також повідомив, що підготовка документів до рішення РНБО України відповідними службами зайняла тривалий час. «Якщо хтось вважає, що це можна зробити за один день чи тиждень, то він глибоко помиляється», - наголосив очільник Радбезу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.