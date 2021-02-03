Ткаченко: Санкції проти «кремлівських» каналів - перший крок у становленні інформбезпеки

Санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112» є першим кроком у становленні інформаційної безпеки України.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі.

"Впевнений, санкції проти кремлівських телеканалів – лише перший крок у становленні інформаційної безпеки України", - зазначив Ткаченко.

Він додав, що радо зустрів новину про підтримку США зусиль з протидії зловмисному інформаційному впливу Росії в Україні, особливо в той час, коли Україна стала полігоном для випробувань страшної зброї гібридної війни – хибної, викривленої інформації, фейків.

Ткаченко нагадав, що МКІП розробляє стратегію протидії дезінформації, а Президент Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН висловив готовність України ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Ткаченко вважає рішення РНБО про санкції щодо телеканалів NewsOne, ZIK та «112» вчасним та логічним. Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії Ютуб рішення РНБО щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.

Посольство США в Україні повідомило, що Сполучені Штати підтримують зусилля України з протидії зловмисному впливу Росії з метою захисту свого суверенітету й територіальної цілісності.