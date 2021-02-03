МКІП проситиме YouTube закрити сторінки NewsOne, ZIK та «112 Україна»

МКІП проситиме YouTube закрити сторінки NewsOne, ZIK та «112 Україна»

Укрінформ
Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії Ютуб рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії Ютуб рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки на Ютубі", - написав він.

За його словами, ці канали, щодо яких запроваджено санкції РНБО, – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України.

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"Звісно, Ютуб керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений – популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент", - наголосив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

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Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112 Україна" припинено. Однак їх ефіри транслюються на каналах Ютуб.

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