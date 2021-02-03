МКІП проситиме YouTube закрити сторінки NewsOne, ZIK та «112 Україна»

Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії Ютуб рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії Ютуб рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна" з проханням закрити їхні сторінки на Ютубі", - написав він.

За його словами, ці канали, щодо яких запроваджено санкції РНБО, – в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях – представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ, чи звичайним мовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України.

"Звісно, Ютуб керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений – популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент", - наголосив Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112 Україна" припинено. Однак їх ефіри транслюються на каналах Ютуб.