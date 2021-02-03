Нацрада повідомила «112», ZIK і NewsOne про необхідність виконувати рішення РНБО щодо санкцій

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила телеканалам, щодо яких запроваджено санкції РНБО, про необхідність дотримуватися обмежувальних заходів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Нацради.

«До уваги ліцензіатів! Звертаємо увагу, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до низки юридичних осіб, зокрема Товариства з обмеженою відповідальністю «Аріадна ТВ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Новий формат ТВ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Лідер ТВ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТВ Вибір», Товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер ТВ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «112-ТВ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Новини 24 години», Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові комунікації», - йдеться у повідомленні.

У Нацраді нагадали, що строком на п’ять років запроваджено, зокрема, обмежувальні заходи (санкції) у вигляді: анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності; заборона користування радіочастотним ресурсом України; припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

«Враховуючи вимоги частини третьої статті 106 Конституції України, пункту «а» частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», просимо здійснювати свою діяльність з урахуванням викладеного вище», - зазначається в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що це рішення РНБО, ухвалене відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.