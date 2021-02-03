Санкції проти телеканалів: Зеленський подякував РНБО та СБУ за швидку реакцію

Президент Володимир Зеленський запевнив, що рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти Тараса Качки та низки телеканалів є колегіальним, юридично вмотивованим й ухвалено одразу, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави.

Як повідомляє Укрінформ, про це глава держави написав у дописі на Фейсбуці.

“Колегіальне та юридично вмотивоване рішення про санкції щодо фізичної та юридичних осіб ухвалено одразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для цього. Вдячний членам Ради національної безпеки й оборони за відповідальну та швидку реакцію”, - зазначив Президент.

Він також подякував представникам громадянського суспільства, що абсолютно точно зрозуміли та підтримали необхідність цього рішення РНБО.

“Відверта та маніпулятивна пропаганда має отримати жорстку реакцію саме суспільства. Робота Служби безпеки також заслуговує на окрему подяку. Жодного сумніву, що всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь”, - підкреслив Зеленський.

Читайте також: ОПЗЖ погрожує ініціювати імпічмент Зеленському через санкції проти телеканалів

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

Фото: ОП