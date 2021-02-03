США підтримують зусилля України у протидії дезінформації Росії – посольство

Сполучені Штати Америки підтримують зусилля України з протидії зловмисному впливу Росії з метою захисту свого суверенітету й територіальної цілісності.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство США в Україні.

«США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що вказане рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.