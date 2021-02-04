Указ про санкції щодо каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді

У Верховному Суді оскаржують Указ Президента про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій до трьох телеканалів.

Про це у Телеграмі повідомляє преслужба ВС, передає Укрінформ.

“4 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло два позови громадян, які оспорюють Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позовам, які надійшли до суду, присвоєно реєстраційні номери справ – № 9901/22/21, № 9901/23/21.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik і їх власника - народного депутата від ОТЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії телеканалів.

Станом на ранок 3 лютого мовлення цих каналів припинено.

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Прессекретар Президента Юлія Мендель заявила, що це рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 Закону "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України з метою захисту національної безпеки і не має нічого спільного з наступом на свободу слова.

Секретар РНБО Олексій Данилов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає сумнівів, оскільки все зроблено в межах чинного законодавства і з дотриманням усіх необхідних процедур.