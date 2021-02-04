США в ОБСЄ назвали телеканали Медведчука інструментами російської пропаганди

Сполучені Штати підтримують рішення РНБО про застосування санкції щодо телеканалів, які є інструментами російської пропаганди.

Про це заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріан на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Москва хотіла б, щоб усі дотримувалися тієї думки, що свобода ЗМІ означає прийнятність маніпулювання засобами масової інформації в іншій суверенній державі. Скажу чітко: свобода ЗМІ не передбачає права на поширення зловмисної пропаганди та дезінформації. Ми підтримуємо рішення України щодо захисту свого суверенітету та територіальної цілісності шляхом протидії кричущому і зловмисному впливу Росії", - підкреслила Остріан.

Вона нагадала присутнім, зокрема російському послу при ОБСЄ, який підтримав заблоковані телеканали, що ці медіаресурси "контролює Віктор Медведчук, який має прямі особисті зв'язки з Володимиром Путіним і потрапив під санкції США у 2014 році за дії, які загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України".

"Медведчук має давню історію використання засобів масової інформації для просування прокремлівських позицій, які підривають суверенітет та територіальну цілісність України", - заявила Остріан.

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Дипломат додала, що медіа, стосовно яких запроваджено санкції, "є добре відомими інструментами російської пропаганди, націленими на дестабілізацію України".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, якого пов’язують з Віктором Медведчуком. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» було припинено.