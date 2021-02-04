Пропаганда - це не свобода слова: в ОП прокоментували реакцію світу на «ТБ-санкції»

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає підтримку західними країнами рішення РНБО про введення санкцій проти трьох проросійських телеканалів «логічною і природною», оскільки Україна захищає свободу слова від пропагандистської активності РФ.

Таку думку Подоляк висловив у коментарі Укрінформу.

«Для нас важливо, що цивілізований світ визнає ключовий факт: не можна ототожнювати свободу слова і відверте свавілля пропаганди. Пропаганда обов'язково спотворює свободу слова, обов'язково ускладнює роботу навіть абсолютно об'єктивних медіа, тому що наповнює інформаційний простір фейками, різного роду дезінформацією, дискредитаційними кампаніями, банальною брехнею », - сказав Подоляк.

При цьому радник керівника ОП зауважив, що найбільш активно Україну підтримують країни, які самі стикалися з проявами пропагандистської агресії Росії. У цьому контексті Подоляк відзначив «характерні і абсолютно позитивні» для України реакції США, Британії, Канади, інших країн.

Він висловив упевненість, що в Україні завжди було і буде багато різних мовників, оскільки це відображає схильність українців до реального ідейного плюралізму, відвертих політичних дискусій, повагу до свободи слова, а також політичну багатоманітність у нашій країні.

«Держава наполягає тільки на тому, щоб наші мовники працювали виключно відповідно до закону, прозоро і не використовували гроші РФ або отримані від схем, які мають місце на тимчасово окупованих територіях», - зазначив радник керівника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого увів в дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK і 112 Україна, а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого, мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Секретар РНБО Олексій Данилов 3 лютого заявив, що законність санкцій не викликає ніяких сумнівів, оскільки все зроблено в рамках чинного законодавства і з дотриманням всіх необхідних процедур.