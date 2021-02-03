Рішення Президента щодо санкцій проти «каналів Медведчука» відповідає закону - Подоляк

Про це зазначив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

«Президент Зеленський вчинив по закону, ввівши в дію рішення РНБО, яке відповідає інтересам народу та завданню захисту держави та національної безпеки”, - зазначив він.

Подоляк нагадав, що указ Президента № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» виданий на основі статті 107 Конституції України, а рішення РНБО базується на законі України «Про санкції», пропозиціях Верховної Ради (постанова Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року № 2589–VIII) та Служби безпеки України.

Він також відзначив, що у попередні роки санкції на основі цього закону та відповідних рішень РНБО уже вводились, досвід введення санкцій проти громадян України на основі закону «Про санкції» вже є. Так, за його словами, 28 квітня 2017 року був оприлюднений указ тодішнього президента, яким вводилось у дію рішення РНБО, яке містило перелік з 1228 осіб, проти яких наша держава застосовувала санкції, частина з цих осіб – громадяни України.

“Це рішення не викликатиме запитань у тих, хто уважно аналізує дезінформаційну активність Росії проти України. Проти каналів Медведчука санкції введені тому, що є підтвердження фінансування їх з боку інших держав, на них ведеться антидержавна інформаційна політика та пропаганда в інтересах Російської Федерації, викликає серйозні запитання і те, як свого часу переходила власність на компанії, які тримають відповідні телевізійні ліцензії”, - підкреслив Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що рішення РНБО та указ Президента стосуються питання національної безпеки, і в умовах агресивних дій Росії, у тому числі в інформаційному просторі, було би антиконституційно утримуватись від санкцій проти такої особи та таких компаній, які працюють фактично на Росію.

При цьому він запевнив, що свободі слова в Україні нічого не загрожує, а в нашій країні чи не найбільша у регіоні концентрація вільних мовників та медіа.

“Якщо ж Тарас Козак вважає, що його права порушені, він вправі звернутися до суду. Але повна прозорість і рішення, яке прийнято РНБО в інтересах України, і діяльності телеканалів з пулу Медведчука в інтересах Росії, говорять про те, що обґрунтувати щось у суді Тарасу Козаку буде складно», - додав Подоляк.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

Прессекретарка Президента Юлія Мендель поінформувала, що вказане рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, а прийняте з метою захисту національної безпеки.