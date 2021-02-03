Баканов: Санкції щодо окремих телеканалів – крок у боротьбі з гібридною агресією РФ

Голова СБУ Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

За словами очільника відомства, рекомендація щодо запровадження санкцій належить ВР та СБУ. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Проти України ведеться гібридна війна, зокрема, й на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – ще один важливий та послідовний крок для цього. Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення», - наголосив Баканов.

Як підкреслив голова СБУ, рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України і не має жодного відношення до обмеження свободи слова. «Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України», - резюмував Баканов.

Як повідомлялося, 2 лютого Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичної та юридичних осіб. Цим рішенням підтримано пропозиції щодо застосування санкцій, внесені Верховною Радою та Службою безпеки.

Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуватимуться до громадянина України Тараса Козака, юридичних осіб «Товариство з обмеженою відповідальністю «АРІАДНА ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВ ВИБІР», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕР ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові комунікації».

РНБО України 2 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до деяких юридичних осіб та фізичної особи строком на п’ять років

Президент України Володимир Зеленський Указом від 02.02.2021 № 43/2021 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».