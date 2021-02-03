Блокування каналів з «пулу Медведчука» не є наступом на свободу слова — Мендель

Рішення про накладення санкцій на телеканали NewsOne, ZIK та «112» не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю.

Канали заблоковані з метою захисту національної безпеки, зазначила прессекретар Президента Юлія Мендель у дописі на Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору. Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, яка порушила суверенітет та державні кордони України», - написала речниця глави держави.

За її словами, уже підтверджено фінансування цих каналів з Росії.

«Ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки», - підкреслила Мендель.

Вона розповіла, що рішення РНБО про накладання санкцій на Козака та низку телеканалів ухвалено відповідно до статті 5 закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки.

Прессекретар Президента запевнила, що це рішення розроблено в законодавчому полі України, оскільки і раніше РНБО накладала ті чи інші обмежувальні заходи на українських громадян, зокрема тих, які співпрацювали з ворогом на окупованих територіях.

У той же час речниця глави держави закликала мовників дотримуватисчя законодавства і журналістських стандартів.

«Закликаємо мовників в Україні дотримуватися закону, етичних правил та журналістських стандартів. Не співпрацювати з державою-агресором та уникати фінансування та нав'язування редакційної політики з її боку», - зауважила Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.