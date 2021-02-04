Санкції проти телеканалів Медведчука: як реагує світ

У світі активно коментують введення Президентом Володимиром Зеленським у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», які відносять до так званого "пулу Медведчука".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала рішучі дії Президента Володимира Зеленського щодо боротьби з поширюваною телеканалами з "пулу Медведчука" дезінформацією. Про це вона написала у Твіттері.

«Я вітаю рішучі дії Президента Зеленського щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа в Україні», - написала Сіммонс.

I welcome @ZelenskyyUa’s bold action in tackling disinformation, which causes real harm to 🇺🇦. I also welcome his assurances on the need to protect media freedom and plurality #Ukraine — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 4, 2021

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Естонія і Литва заявили про розуміння та підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з Віктором Медведчуком.

"Естонія розуміє та підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у дописі посольства Естонії.

"Литва підтримує вільну та демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність та зусилля України із захисту від російської дезінформації та гібридної агресії", - йдеться у повідомленні.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала українську владу знайти збалансоване та пропорційне рішення у протидії пропаганді, зі збереженням плюралізму медіа та різноманіття думок.

"Рібейро заявила, що українська влада повинна знайти збалансоване та пропорційне рішення у протидії пропаганді, рішення, яке забезпечуватиме плюралізм медіа, вільний потік інформації та різноманіття думок згідно з відповідними міжнародними стандартами та зобов'язаннями ОБСЄ", - йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

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Політичний директор брюссельського Центру Вільфреда Мартенса Роланд Фройденштайн висловив думку, що будь-яка заборона на діяльність ЗМІ в умовах демократії завжди є двосічною зброєю, яку варто застосовувати лише як останній засіб для захисту від небезпеки.

«В умовах демократії будь-які заборони на діяльність медіа є двосічним мечем. Вона має завжди залишатися «зброєю останньої можливості», оскільки надає ворогам демократії, таким як авторитарні партії та уряди, чудовий шанс представити себе «жертвами цензури». Але є випадки, коли брехня і пропаганда стають небезпечними, наприклад, в контексті пандемії, або якщо результатом «пост-правди» в діяльності медіа можуть стати насильницькі дії. Свобода висловлювання є важливою складовою демократії, але вона має свої ліміти, коли виникає загроза для самої демократії», - наголосив Фройденштайн.

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ЄС вивчає зміст рішення РНБО України від 2 лютого щодо цільових санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK TV та їх власника, що були застосовані на підставі антитерористичного законодавства.

«Українське медіа-середовище було і продовжує бути враженим тривалими проросійськими кампаніями з дезінформації. В той час, як зусилля України із захисту територіальної цілісності та національної безпеки, а також для захисту від інформаційних маніпуляцій є легітимними, особливо з огляду на масштаби компаній дезінформації, які спрямовані проти України також з поза її кордонів, це не має відбуватися за рахунок свободи медіа та має бути зроблено з повною повагою до фундаментальних прав та свобод, відповідно до міжнародних стандартів... Ми проводимо уважний моніторинг цього випадку, і будемо у контакті з владою України, щоб отримати більше інформації. ЄС буде продовжувати співпрацю з українською владою та ділитися досвідом у цьому сенсі», - наголосив речник ЄС Пітер Стано.

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Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький заявив, що в Європейському Союзі "надзвичайно схвально" поставилися до запровадження Україною санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна».

"Можу сказати, що вже сьогодні, починаючи з самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Європейській комісії і Службі зовнішньої політики до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях (проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» - ред.). Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем’єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну реакцію. Важливо правильно все це позиціонувати", - сказав Точицький.

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Сполучені Штати Америки підтримали зусилля України з протидії зловмисному впливу Росії з метою захисту свого суверенітету й територіальної цілісності.

«США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Зеленський зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів є складним, однак підкреслив, що боротьба за незалежність є боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності.

3 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та ЄС поінформував їх про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Глава держави запевнив іноземних дипломатів, що в жодному разі не йдеться про наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки.