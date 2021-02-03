Блокування ЗМІ має розглядатися як останній засіб захисту демократії – європейський експерт

Будь-яка заборона на діяльність ЗМІ в умовах демократії завжди є двосічною зброєю, яку варто застосовувати лише як останній засіб для захисту від небезпеки.

Таке переконання кореспонденту Укрінформу в Брюсселі у середу висловив Роланд Фройденштайн, політичний директор брюссельського Центру Вільфреда Мартенса.

«В умовах демократії будь-які заборони на діяльність медіа є двосічним мечем. Вона має завжди залишатися «зброєю останньої можливості», оскільки надає ворогам демократії, таким як авторитарні партії та уряди, чудовий шанс представити себе «жертвами цензури». Але є випадки, коли брехня і пропаганда стають небезпечними, наприклад, в контексті пандемії, або якщо результатом «пост-правди» в діяльності медіа можуть стати насильницькі дії. Свобода висловлювання є важливою складовою демократії, але вона має свої ліміти, коли виникає загроза для самої демократії», - зазначив політичний експерт.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.