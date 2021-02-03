Аваков: МВС чітко виконуватиме рішення РНБО про санкції проти NewsOne, ZIK та «112 Україна»
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті МВС України.
"Сьомий рік поспіль Україна дає відсіч російській агресії – ганебній війні, яка вже забрала життя десятків тисяч українців. Ця війна йде на всіх фронтах: на суходолі, на морі, у повітрі та в інформаційному просторі. Вчора Президент Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою. Це рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними. І хочу застерегти: не треба плутати поняття «свобода слова» з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора", - наголосив Аваков.
"Я завжди був послідовним у цьому питанні, і тому щиро підтримую цей своєчасний та державницький крок Президента Зеленського. Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора. Тому це рішення є проявом дійсно державницької позиції, а його ухвалення – прямим обов’язком Президента, членів уряду та РНБО", - заявив Аваков.
За його словами, "Міністерство внутрішніх справ як орган влади, який у тому числі відповідає за внутрішню безпеку держави, буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО та указ Президента України про застосування санкцій".
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинене.