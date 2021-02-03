Аваков: МВС чітко виконуватиме рішення РНБО про санкції проти NewsOne, ZIK та «112 Україна»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що МВС буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті МВС України.

"Сьомий рік поспіль Україна дає відсіч російській агресії – ганебній війні, яка вже забрала життя десятків тисяч українців. Ця війна йде на всіх фронтах: на суходолі, на морі, у повітрі та в інформаційному просторі. Вчора Президент Володимир Зеленський ввів у дію вкрай важливе для безпеки країни рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення роботи деяких телеканалів, які системно займалися брутальною антиукраїнською пропагандою. Це рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято в жовтні 2018 року. Матеріали, надані Службою безпеки України, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними. І хочу застерегти: не треба плутати поняття «свобода слова» з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора", - наголосив Аваков.

"Я завжди був послідовним у цьому питанні, і тому щиро підтримую цей своєчасний та державницький крок Президента Зеленського. Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора. Тому це рішення є проявом дійсно державницької позиції, а його ухвалення – прямим обов’язком Президента, членів уряду та РНБО", - заявив Аваков.

За його словами, "Міністерство внутрішніх справ як орган влади, який у тому числі відповідає за внутрішню безпеку держави, буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО та указ Президента України про застосування санкцій".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинене.