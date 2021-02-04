В ОБСЄ закликали Україну знайти збалансоване рішення у протидії пропаганді

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала українську владу знайти збалансоване та пропорційне рішення у протидії пропаганді, зі збереженням плюралізму медіа та різноманіття думок.

Як передає Укрінформ, про Тереза Рібейро заявила під час зустрічі у середу з послом України при ОБСЄ Євгенієм Цимбалюком.

"Рібейро заявила, що українська влада повинна знайти збалансоване та пропорційне рішення у протидії пропаганді, рішення, яке забезпечуватиме плюралізм медіа, вільний потік інформації та різноманіття думок згідно з відповідними міжнародними стандартами та зобов'язаннями ОБСЄ", - йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ.

Бувши занепокоєною з приводу санкцій, вжитих проти ряду телеканалів в Україні, представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ попросила українську сторону надати більше інформації з цього приводу, щоб мати змогу повністю оцінити прийняте рішення та пов'язані з ним обмеження свободи ЗМІ.

Рібейро також запропонувала Україні підтримку свого офісу у наданні експертних рекомендацій з цього питання.

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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ додала, що "коли пропаганда підбурює до ненависті та насильства, то відповідні заходи можуть застосовуватися з допомогою існуючих національних та міжнародних правових інструментів".

Під час зустрічі також була обговорено перспективи візиту Терези Рібейро до України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено. Водночас після блокування мовлення відповідно до запроваджених РНБО санкцій телеканали 112, ZIK й NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи причину прийнятих санкцій, заявив, що "мова йде про інформаційний тероризм стосовно нашої країни".

Президент Володимир Зеленський провів у середу зустріч з керівниками провідних українських телевізійних каналів, учасники якої зазначили, що запроваджені санкції є інструментом глобальної боротьби з дезінформацією та не мають нічого спільного з питанням свободи слова та незалежності ЗМІ.