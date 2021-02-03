Рада зі свободи слова закликала СБУ обґрунтувати блокування підсанкційних каналів

Рада зі свободи слова не вбачає у санкціях загрози свободі слова, проте закликала СБУ невідкладно оприлюднити обґрунтування щодо встановлених фактів здійснення терористичної діяльності.

Про це «Детектору медіа» повідомив секретар Ради при президентові Вадим Міський, передає Укрінформ.

За його словами, орган екстрено зустрівся в онлайн-режимі у зв'язку з резонансом, що виник після рішення РНБО про санкції стосовно телеканалів ZIK, NewsOne та «112 Україна».

"Члени Ради докладно вивчили різні позиції стосовно цього питання та ухвалили рішення більшістю голосів, кілька з членів Ради надали свої окремі думки — дехто як додаток до голосу «за» заяву, дехто утримавшись при голосуванні, при цьому був лише один голос проти", - йдеться у повідомленні.

При цьому "Детектор медіа" наводить повний текст заяви Ради зі свободи слова, яка закликає не спекулювати питаннями свободи слова у цій ситуації (з блокуванням каналів пулу Медведчука - ред.).

"Водночас, у рішенні РНБО вказано, що підставою для їх прийняття стали пропозиції від Служби безпеки України, а отже матеріальна частина таких пропозицій має містити обґрунтування щодо встановлених фактів здійснення терористичної діяльності. Якщо це допустимо з точки зору національної безпеки, закликаємо Службу безпеки невідкладно оприлюднити таку інформацію", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Після блокування мовлення відповідно до запроваджених РНБО санкцій телеканали 112, ZIK та NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube.