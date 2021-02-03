Рада зі свободи слова закликала СБУ обґрунтувати блокування підсанкційних каналів
Про це «Детектору медіа» повідомив секретар Ради при президентові Вадим Міський, передає Укрінформ.
За його словами, орган екстрено зустрівся в онлайн-режимі у зв'язку з резонансом, що виник після рішення РНБО про санкції стосовно телеканалів ZIK, NewsOne та «112 Україна».
"Члени Ради докладно вивчили різні позиції стосовно цього питання та ухвалили рішення більшістю голосів, кілька з членів Ради надали свої окремі думки — дехто як додаток до голосу «за» заяву, дехто утримавшись при голосуванні, при цьому був лише один голос проти", - йдеться у повідомленні.
При цьому "Детектор медіа" наводить повний текст заяви Ради зі свободи слова, яка закликає не спекулювати питаннями свободи слова у цій ситуації (з блокуванням каналів пулу Медведчука - ред.).
"Водночас, у рішенні РНБО вказано, що підставою для їх прийняття стали пропозиції від Служби безпеки України, а отже матеріальна частина таких пропозицій має містити обґрунтування щодо встановлених фактів здійснення терористичної діяльності. Якщо це допустимо з точки зору національної безпеки, закликаємо Службу безпеки невідкладно оприлюднити таку інформацію", - йдеться у заяві.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.
Після блокування мовлення відповідно до запроваджених РНБО санкцій телеканали 112, ZIK та NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube.