Нацрада не ставить крапку в боротьбі з проросійськими телеканалами – Герасим’юк

Рішення РНБО й указ Президента щодо запровадження санкцій проти трьох проросійських телеканалів - «112 Україна», ZIK та NewsOne - не зупиняють боротьбу проти них Національної ради.

На цьому наголосила у коментарі Укрінформу голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

«Ми свою роботу робимо далі. Ми працюємо, як працювали в цьому напрямку, тому що він нами окреслений як необхідний для захисту інформаційного простору… Наша позиція щодо проросійських мовників відбивається у наших рішеннях. Ми за минулий рік шість попереджень дали 112 каналу, п’ять - ZIKy, NewsOne - вже рік у судах, ми подали на позбавлення ліцензії. І зараз, на наступному засіданні, будуть розглядатися питання щодо цих каналів, оскільки вони останнім часом здійснюють особливо брутальну редакційну політику», - сказала Герасим’юк.

Вона уточнила, що йдеться про ознаки серйозних порушень закону, які зафіксовано, досліджено, і результати цих перевірок буде винесено на обговорення - йдеться про пропаганду, мову ворожнечі, про загрози для суспільства і незалежності країни, про постійні російські наративи.

«Останнім часом ці телеканали взагалі достатньо брутально себе поводять. Вони ці речі (російські наративи – ред.) транслюють з таким викликом, що ось Нацрада нам зараз покаже. Але ми на емоції не піддаємось, ми аналізуємо, доводимо і виносимо на засідання. І в разі необхідності будемо звертатися до суду», - зазначила голова Національної ради.

Водночас вона нагадала, що Нацрада має з цими телекомпаніями довгі відносини, які тривають не один рік.

«Ці телекомпанії постійно чинять тиск на незалежний конституційний орган – Національну раду, в ефірах постійно лунають звинувачення на нашу адресу про те, що ми узурпуємо дану нам владу, запроваджуємо цензуру, служимо Зеленському, який нібито нами керує як маріонетками. Всі ці речі звучать уже не перший рік», - додала Герасим’юк.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Після блокування мовлення відповідно до запроваджених РНБО санкцій телеканали 112, ZIK и NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube.

Фото: Телекритика