Заборонити ефіри «112», ZIK та NewsOne у YouTube може тільки новий закон про медіа – Герасим’юк

Про це у коментарі Укрінформу заявила голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк.

«Національна рада не може вплинути на інтернет. Інтернет не контролюється в нашій державі. І це одна з причин блокування нового закону про медіа, а на чолі цього руху, до речі, стоять працівники цих медіа, проти яких зараз запроваджено санкції. Я не називаю їх журналістами, тому що вважаю, що журналістика і пропаганда – це абсолютно різні речі. Вони хочуть, щоб онлайн-медіа не підлягали законам, яким підлягає радіо, телебачення в Україні, називаючи це цензурою. Тобто це не рівне право для мовників, але вони це захищають, хоча регулювання онлайн-медіа впроваджено практично в усіх країнах світу», - сказала Герасим’юк.

Вона наголосила, що це і є основна причина того, чому цей закон і досі не виноситься на розгляд Верховної Ради.

«Це намагання повністю заборонити регуляцію, тобто Національну раду, - що взагалі є печерним закликом, - і повністю відпустити онлайн. Всі ми добре розуміємо, що живемо в цифрову епоху, коли телебачення лишилося вже не так багато для існування, хоча воно ще у нас впливове. Радіо буде існувати довше. Але основне інформаційне поле зараз перемістилося в інтернет. Саме звідти ми маємо те, що ми зараз обговорюємо», – зауважила голова Національної ради.

За словами Герасим’юк, нинішні обставини з проросійськими каналами особливо демонструють нагальність прийняття такого закону.

«Цей закон нам дає можливість опиратися цій інформаційній навалі з боку Росії. Це закон дає нам можливість урівняти медіа у своїх правах і обов’язках, так само дає більше можливостей, багато переваг для журналістів, що працюватимуть у таких медіа, які будуть керуватися цим законом. З огляду на те, що відбувається зараз в інформаційному просторі, ми повинні розуміти, що всі, хто бореться проти такого закону, якраз ведуть війну проти України", - вважає Герасим'юк.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Після блокування мовлення відповідно до запроваджених РНБО санкцій телеканали 112, ZIK і NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube.