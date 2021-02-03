Підсанкційні канали «112», ZIK і NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube

Після блокування мовлення на підставі запроваджених РНБО санкцій телеканали “112”, ZIK і NewsOne транслюють свої ефіри в YouTube.

Про це повідомляється на cайті 112 ua, передає Укрінформ.

"Після блокування мовлення телеканалів ефіри можна дивитися на YouTube", - йдеться у повідомленні.

Усі три телеканали, щодо яких 2 лютого рішенням РНБО було запроваджено санкції, присвятили нинішні спецефіри власне їх блокуванню.

Водночас телеканали “112 Україна”, NewsOne і ZiK оприлюднили звернення до українських телеканалів, що готові надати свій сигнал для трансляції на всіх каналах, зазначивши, що їх можуть брати "у свій ефір без обмежень".

У канцелярії Кіностудії імені Олександра Довженка, в павільйоні якої ведуть мовлення телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, Укрінформу сказали, що не володіють інформацією стосовно того, чи пропускають на територію працівників цих телеканалів. Раніше NewsOne заявляв, що павільйон, звідки вони ведуть мовлення, заблокований охороною.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.