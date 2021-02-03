Соцмережі - про блокування каналів: Медведчук включив телевізор і не побачив власної тіні
Отже, на 5 років ввели санкції проти каналів: "112-Україна", "NewsOne", "ZIK — Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".
"Блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю", - пояснює прессекретарка Президента Юлія Мендель.
"Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова" - вважає голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.
"Санкції було введено проти Козака і пов'язаних з ним юросіб. Чого саме до списку потрапили телеканали - нам достеменно поки невідомо. Можливо, вони фінансувалися через схеми з поставками вугілля з окупованих територій, які сприяють фінансуванню тероризму... Хотілось би почути більше роз’яснень щодо мотивації від держорганів", - пише медіа- кспертка, виконавча директорка Інституту Масової Інформації (ІМІ) Оксана Романюк.
Та не радійте так, Медведчук звернеться в ОАСК і все повернуть назад.— 🇺🇦🇺🇸 (@fuckingbandera) February 3, 2021