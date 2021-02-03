Соцмережі - про блокування каналів: Медведчук включив телевізор і не побачив власної тіні

Соцмережі - про блокування каналів: Медведчук включив телевізор і не побачив власної тіні

Огляд
Укрінформ
У вівторок ввечері Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти соратника Медведчука та його телеканалів. Зібрали думки соцмереж, які вже переспали з цією новиною.

Отже, на 5 років ввели санкції проти каналів: "112-Україна", "NewsOne", "ZIK — Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 112-ТВ", "НОВИНИ 24 ГОДИНИ", "Нові комунікації".

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"Блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю", - пояснює прессекретарка Президента Юлія Мендель.

"Позбавлення БЕЗ СУДУ багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію - це наступ на свободу слова" - вважає голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

"Закрити телесмітники Медведчука – це дійсно найкраще рішення влади за останній час", - режисер Олег Сенцов.
"Можна аналізувати внутрішні причини, які спонукали владу, але по факту це важливе і правильне рішення", - пише оглядачка Укрінформу Лана Самохвалова.
"Що хочу сказати... Ніхто ще не вигравав війну проти журналістів" - народний депутат Вадим Рабінович.
"Санкції проти 112-го і Тараса Козака - це серйозно. Передчуваю який хай почнеться з проросійського табору" - передрікає політолог Володимир Фесенко.
"Із сумом дивився, як забувши про совість, пестилися в променях лестощів на цих каналах люди, яких я глибоко поважаю за розум і розсудливість. Але особисте в них, на жаль, переважило суспільне", - згадує оглядач Укрінформу Євген Якунов.
"Ми - воюємо.... А ворога потрібно ізолювати без оглядки на закиди спостерігачів. І це не має нічого спільного ні з цензурою, ні зі свободою слова", - розмірковує колишній журналіст Мустафа Найєм.

"Санкції було введено проти Козака і пов'язаних з ним юросіб. Чого саме до списку потрапили телеканали - нам достеменно поки невідомо. Можливо, вони фінансувалися через схеми з поставками вугілля з окупованих територій, які сприяють фінансуванню тероризму... Хотілось би почути більше роз’яснень щодо мотивації від держорганів", - пише медіа- кспертка, виконавча директорка Інституту Масової Інформації (ІМІ) Оксана Романюк.

І ще кілька цікавих думок та мемів:

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