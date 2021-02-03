«Слуги» вважають правильними санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112»
Як передає Укрінформ, про це народний депутат від партії «Слуга народу» написала у Фейсбуці.
Коментуючи блокування телеканалів, Циба зауважила, що свобода слова - одна з найвищих цінностей демократії, і саме маніпулюючи тим, що це - цінність для громадян України, вороги нашої держави вдало підміняють поняття.
«Свобода слова - не дорівнює відсутності покарання за брехню, перекручування, навіювання і тому подібні явища. Свобода слова не дорівнює вільній, безконтрольній пропаганді. Тому попри юридично небездоганний механізм виконання, вважаю рішення правильним», - зазначила Циба.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.