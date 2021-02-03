«Слуги» вважають правильними санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112»

Член Комітету ВР з питань свободи слова Тетяна Циба вважає рішення щодо запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» правильним попри юридично небездоганний механізм виконання.

Як передає Укрінформ, про це народний депутат від партії «Слуга народу» написала у Фейсбуці.

Коментуючи блокування телеканалів, Циба зауважила, що свобода слова - одна з найвищих цінностей демократії, і саме маніпулюючи тим, що це - цінність для громадян України, вороги нашої держави вдало підміняють поняття.

«Свобода слова - не дорівнює відсутності покарання за брехню, перекручування, навіювання і тому подібні явища. Свобода слова не дорівнює вільній, безконтрольній пропаганді. Тому попри юридично небездоганний механізм виконання, вважаю рішення правильним», - зазначила Циба.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.