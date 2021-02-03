Зеленський - топменеджерам телеканалів: Свободі слова та медіа-бізнесу ніщо не загрожує

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками провідних українських телевізійних каналів, яка була присвячена рішенню Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій щодо кількох телеканалів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу», – наголосив Президент.

Зеленський відзначив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв’язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

Згідно з повідомленням, топменеджери телеканалів висловили повну підтримку цього рішення, адже, за їхніми словами, телеканали, щодо яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику та діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації.

Учасники зустрічі зазначили, що запроваджені санкції є інструментом глобальної боротьби з дезінформацією та не мають нічого спільного з питанням свободи слова та незалежності ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Фото: Офіс Президента