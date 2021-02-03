Чому «згасли» NewsOne, ZIK та «112». І чи назавжди?

Україна зробила довгоочікуваний крок у боротьбі з ворожою пропагандою. Той випадок, коли гвалт про наступ на свободу слова – недоречний

Президент Зеленський пізно увечері 2 лютого своїм указом ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника – народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть упродовж п'яти років.

За відповідне рішення письмово (!) проголосували 17 з 19-ти членів Ради національної безпеки і оборони. І станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» вже припинено. Рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.

Наразі, це все, що відомо з офіційних джерел. Виходячи з рівня уваги, яку прикувала до себе в Україні ця новина, – цього «більше, ніж мало». Уважний читач, наприклад, міг помітити, що на деяких інформаційних ресурсах в розділах з назвами на кшталт «Блоги», «Думки», «Точка зору» – ВСІ матеріали (а це 3, 5, 6 посилань) були присвячені саме цій події. Здається, безпрецедентний випадок в історії української медіа-сфери.

Докази зібрані, їх достатньо, «свобода слова» ні до чого

«Враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення», – повідомив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Ігор Жовква

Рішення РНБО ґрунтується на свідченнях і доказах про фінансування «пулу Медведчука» державою-агресором. Про це заявив заступник керівника ОП Ігор Жовква у відеокоментарі, який є у розпорядженні Укрінформу. “Підставою для блокування стали незаперечні свідчення і докази того, що ці телеканали вже довгий період часу фінансуються державою-агресором”, – підкреслив він.

І до порушення свободи слова це не має жодного стосунку. “Можна взяти український медіапростір і подивитися, скільки щоденно, щотижнево проводиться незалежних журналістських розслідувань, спрямованих проти президента, проти влади в цілому, і вони продовжуються, очевидно, будуть тривати, бо це свобода і незалежність ЗМІ. Але не варто плутати плутати новини і фейки, пропаганду – це зовсім різні речі”, – підкреслив заступник керівника ОП.

Телеканали, що говорять «мовою ворожнечі»

Три названі телеканали входять до медіахолдингу «Новини», які їх нібито власник Тарас Козак скуповував поступово, з жовтня 2018-го по червень 2019 року. «Нібито» – це не випадкове слово. Тараса Козака вважають підставною особою у цій історії. Давній соратник «кума Путіна» Віктора Медведчука Тарас Козак працював на різних посадах спочатку в податковій, а потім на митниці. Тобто був держслужбовцем. Далі став рядовим депутатом, і раптом… перетворився на всесильного олігарха, який зміг собі дозволити таке серйозне придбання: протягом півроку – одразу три телеканали.

Причому неозброєним оком видно, що визначає редакційну політику телеканалів хтось один, точніше, єдиний центр. А вона, ця політика, як доводять факти, є абсолютно неприйнятною в умовах гібридної війни з Росією. І це – 100% не просто робота з проросійським порядком денним, це – виконання медійного плану, розробленого і затвердженого не в Україні. А де? Згадаємо лише деякі факти.

В липні 2019 року телеканал NewsOne і російський канал «Росія24» провели телеміст під назвою «Треба поговорити». Цю ініціативу намагалися нав’язати ледве не всім найвпливовішим українським медіям. Її сенс був моментально оцінений, і лише телеканал «пулу» надав російським пропагандистам змогу відкрито просувати «луб’янські наративи» про те, що «Україна сама у всьому винувата». Вже тоді СБУ пропонувала скликати позачергове засідання РНБО і ввести санкції проти юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами телеканалів NewsOne та «112 Україна».

А 28 лютого 2020 року телеканал ZIK провів телемарафон під промовистою назвою “Тхне Соросом”, під час якого співробітники телеканалу та запрошені експерти обговорювали діяльність Джорджа Сороса і «соросят» та їхній нібито «вплив» на український уряд, Верховну Раду, Генеральну прокуратуру та громадські організації.

Комісія з журналістської етики (КЖЕ) оголосила публічний засудили цей марафон за порушення статей 6, 9, 10, 15 та 19 Кодексу етики українського журналіста. Ці порушення, за висновком експертів, мали свідомий характер та були несумісними з професійною журналістикою.

У свою чергу Незалежна медійна рада знайшла ознаки мови ворожнечі, антисемітизму, порушення журналістських стандартів, вимог законодавства та Редакційного статуту телеканалу ZIK у цьому телемарафоні і запропонувала Нацраді детально промоніторити канали ZIK, NewsOne та «112 Україна».

А на 13 листопада телеканал ZIK анонсував марафон ще й такий – «Реванш соросятні». У анонсі Нацрада виявила, наприклад, висловлювання: «В Україні американська демократія перетворюється на реванш грантоїдів, реванш соросятні і трагедію українського народу» та інші. Після анонсу телеканал більше жодного разу не згадував про подію ні в ефірі, ні на сайті. Натомість провів «таємний» марафон: інкорпорував згадки про Джорджа Сороса та його «найновішу зброю» – новообраного президента США Джо Байдена – практично в усі програми 13 листопада.

Медіахолдинг "Новости" уже заявив про "політичну розправу над неугодними ЗМІ" і додав, що телеканали, які потрапили під санкції, будуть боротися за своє право бути в ефірі.

Дійсно, це їх право. Однак з цих каналів нікуди не поділися цілеспрямовані дезінформаційні кампанії, які направлені на виправдання агресивних дій Росії, просування її інтересів та обгрунтування позиції, що викривляє реальність, перетворюючи це викривлення на зброю Росії.

Як пов’язані донецьке вугілля та російська пропаганда

Низка українських ЗМІ, з посиланням на власні джерела в РНБО, СБУ та ОПУ, висловили думку, що юридичною підставою для санкцій проти Тараса Козака могли стати схеми з поставками вугілля з окупованих територій, які сприяють «фінансуванню тероризму». «…Правоохоронці встановили, що кошти, отримані від протиправної діяльності російської компанії «Торговый дом «Донские угли», що займається вуглевидобуванням в окупованому Донбасі (за даними російських систем бізнес-інформації, пов’язаною особою з цією компанією через кіпрські офшори є Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука. – Ред.) частково скеровуються для фінансування деструктивної діяльності телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne», – пише «Українська правда». Раніше про це також повідомило «Дзеркало тижня».

«Згідно з даними слідства СБУ… готівкові кошти від цих операцій передавалися в Україну для фінансування структур Козака», – пише головред «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов. Таким чином, стверджує він, проти Козака можуть бути застосовані санкції як до суб'єкта терористичної діяльності.

«…Козак захищений наразі депутатським імунітетом – він є народним депутатом ОПЗЖ, і вести розслідування проти нього можуть тільки після згоди на притягнення до відповідальності. Тепер Козак подасть до суду і Служба безпеки має викласти докази причетності його до терористичної діяльності у суді. Справа по Козаку знаходиться у Головному слідчому управлінні СБУ, вони будуть готувати матеріали для судового процесу», – вважає Бутусов. А якщо буде доведено, що Козак причетний до тероризму, то СБУ має висунути підозру проти нього та розпочати кримінальний процес. Утім, для того, щоб провести досудове розслідування, Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова має надати згоду на притягнення Козака до відповідальності.

Чи надасть пані Генпрокурор таку згоду? Пан Бутусов в цьому разі налаштований оптимістично. «За даними джерел Цензор.нет, Ірина Венедіктова як член Ради нацбезпеки та оборони при президенті України, проголосувала за введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака (...) Голосування Венедіктової має особливе значення», – додав Юрій Бутусов.

Попереду довгий суд. Не виключено, швидке «перевдягання»

Зоя Ярош

Що стосується подальшого розвитку подій, то можна не сумніватися, що адвокати заблокованих ресурсів підуть позиватися до ВСУ. «Однак – суд не буде швидким», – коментує Укрінформу адвокат Зоя Ярош.

Рішення РНБО було схвалено указом президента, а такі укази, згідно зі ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства, оскаржуються до Верховного Суду як суду першої інстанції. «Тобто, позов одразу подається до ВСУ, а не до скандального ОАСК. Оскаржуватися має не рішення РНБО, а сам указ президента, яким це рішення уведено в дію. Більше того, на час розгляду справи судом дія Указу не зупиняється», – пояснює пані Ярош.

А оскільки пропаганда і поширення ідеології тероризму та підбурювання до насильницьких дій теж входять до широкого поняття «терористична діяльність», то власнику телеканалів буде нелегко довести зворотнє.

«З наявної інформації ми можемо побачити, що якісь кримінальні справи з цих питань були відкриті і певна доказова база наявна. Втім, оцінювати правомірність накладення санкцій і того, наскільки Козак і юридичні особи телеканалів здійснювали терористичну діяльність, має суд, або ж національний (а це Верховний Суд у першій інстанції щодо скасування указів Президента), або ж Європейський суд з прав людини», – додав медіаюрист Максим Дворовий.

Максим Дворовий

Хоча тут варто зазначити, що ЄСПЛ в цілому з розумінням ставиться до обмеження мовлення медіа, які транслюють пропаганду тероризму (зокрема, справа Roj TV AS v Denmark, де канал транслював контент Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією), а тому держава за належної аргументації може виграти справу. Та й розглядаються справи в ЄСПЛ роками.

Але як надовго припинено мовлення «пулу»? «Залежить від швидкості судового розгляду. Може існувати і сценарій, за якого за 5-6 років доведеться повертати ліцензії каналам після рішення ЄСПЛ, але їх вплив буде мінімізовано. ЄСПЛ може за правилом 39 зобов'язати Україну зупинити виконання цього Указу, був подібний прецедент у Грузії щодо телеканалу «Руставі 2». Може, бути і таке, що скоро просто зареєструють нові канали з подібною концепцією або ж станеться щось на кшталт трансформації «Максі-ТВ» в «НАШ», коли особи, дотичні до власників (тобто Медведчук) отримають кілька компаній з ліцензіями і відновить мовлення на їх частотах», – коментує медіаюрист.

До слова про ще одного кандидата на «виліт» з ефіру. Нацрада на засіданні наприкінці минуло року розглянула результати позапланової перевірки ТОВ «НАШ 365» (супутникове мовлення) і оголосила компанії попередження.

Як повідомляє пресслужба регулятора, попередження винесено через недотримання Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо необхідності дотримуватися вимог ліцензії та поширення об’єктивної інформації.

Чи може приклад медведчуківських телеканалів стати для «НАШого» повчальним? Думається, що так, але якщо гарантовано дійде до кримінальної справи. А тут вже потрібний закон, якого, на жаль, ще нема: Закон України «Про колабораціонізм».

Оксана Поліщук, Мирослав Ліскович, Київ