У ЄС підтримують санкції проти телеканалів «пулу Медведчука» - Точицький

Представник України при Європейському Союзі Микола Точицький заявив, що у Європейському Союзі "надзвичайно схвально" поставилися до запровадження Україною санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це дипломат заявив на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Можу сказати, що вже сьогодні, починаючи з самого ранку, і з вчорашнього вечора, надзвичайно схвально поставилися у Європейській комісії і Службі зовнішньої політики до вчорашнього рішення Ради національної безпеки по наших санкціях (проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» - ред.). Це поки що неофіційна реакція, однак я думаю, що в ході візиту прем’єр-міністра до Брюсселя ми почуємо і офіційну реакцію. Важливо правильно все це позиціонувати", - сказав Точицький.

Коментуючи загалом питання санкцій ЄС, дипломат зауважив, що воно "залишається чутливим". На думку Точицького, "нам варто чітко формулювати досьє, якщо ми хочемо мати більш ефективну реакцію Європейського Союзу".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Прессекретар Президента Юлія Мендель поінформувала, що вказане рішення РНБО ухвалено відповідно до статті 5 закону України «Про санкції», постанови Верховної Ради № 2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.

«Блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю”, - наголосила вона.