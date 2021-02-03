Євросоюз вивчає рішення РНБО про санкції щодо NewsOne, ZIK та «112»

ЄС вивчає зміст рішення РНБО України від 2 лютого щодо цільових санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK TV та їх власника, що були застосовані на підставі антитерористичного законодавства.

Про це у відповідь на письмовий запит Укрінформу повідомив речник ЄС Пітер Стано.

«Ми свідомі, що 2 лютого 2020 року Рада Національної Безпеки і Оборони України вирішила застосувати санкції проти Тараса Козака, володаря трьох телевізійних каналів (112, NewsOne та ZIK TV). Ми оцінюємо застосування цього рішення. Відповідно до повідомлень української влади, це рішення було зроблено на основі антитерористичного законодавства та за підсумками розслідування отримання паном Козаком фондів з районів, що знаходяться поза контролем уряду, та контролюються сепаратистами», - йдеться у повідомленні.

Речник нагадав, що, відповідно до положень Угоди про асоціацію ЄС-Україна, ЄС надає найвищу важливість незалежності та свободі ЗМІ.

«Українське медіа-середовище було і продовжує бути враженим тривалими проросійськими кампаніями з дезінформації. В той час, як зусилля України із захисту територіальної цілісності та національної безпеки, а також для захисту від інформаційних маніпуляцій є легітимними, особливо з огляду на масштаби компаній дезінформації, які спрямовані проти України також з поза її кордонів, це не має відбуватися за рахунок свободи медіа та має бути зроблено з повною повагою до фундаментальних прав та свобод, відповідно до міжнародних стандартів», - наголосив Стано.

Він підкреслив, що будь-які заходи, що вживаються, мають бути пропорційними до поставленої мети.

«Ми проводимо уважний моніторинг цього випадку, і будемо у контакті з владою України, щоб отримати більше інформації. ЄС буде продовжувати співпрацю з українською владою та ділитися досвідом у цьому сенсі», - зауважив речник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.