Блокування проросійських телеканалів: Литва та Естонія підтримали Україну

Естонія заявила про розуміння та підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з Віктором Медведчуком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твітер посольство Естонії в Україні.

"Естонія розуміє та підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у дописі посольства.

#Estonia 🇪🇪 understands and supports the steps taken by #Ukraine 🇺🇦 within the bounds of its legislature to counter measures directed against its independence, sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine @MFAestonia

@rnbo_gov_ua — Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) February 3, 2021

Зі свого боку, посольство Литви в Україні заявило, що підтримує зусилля України щодо захисту від російської дезінформації та гібридної агресії.

"Литва підтримує вільну та демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність та зусилля України із захисту від російської дезінформації та гібридної агресії", - йдеться у повідомленні.

Lithuania supports free and democratic Ukraine, its sovereignty, territorial integrity and Ukraine’s efforts to defend itself from Russia’s disinformation and hybrid aggression. — LTembassyUA (@LTembassyUA) February 3, 2021

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.