Блокування проросійських телеканалів: Литва та Естонія підтримали Україну

Блокування проросійських телеканалів: Литва та Естонія підтримали Україну

Укрінформ
Естонія заявила про розуміння та підтримку України після запровадження санкцій РНБО проти телеканалів, які вважають пов'язаними з Віктором Медведчуком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Твітер посольство Естонії в Україні.

"Естонія розуміє та підтримує кроки, зроблені Україною у межах її законодавства для протидії заходам, спрямованим проти її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності" - йдеться у дописі посольства.

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Зі свого боку, посольство Литви в Україні заявило, що підтримує зусилля України щодо захисту від російської дезінформації та гібридної агресії.

"Литва підтримує вільну та демократичну Україну, її суверенітет, територіальну цілісність та зусилля України із захисту від російської дезінформації та гібридної агресії", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

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