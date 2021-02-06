Місія ООН зробила заяву щодо закриття 112, NewsOne та ZIK

Управління ООН з прав людини занепокоєне тим, що закриття мовлення низки телеканалів «негативно вплине на вираження свободи слова в Україні».

Як передає Укрінформ, відповідну заяву розміщено на Фейсбук-сторінці Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

«2 лютого Президент України підписав рішення Ради національної безпеки і оборони України №43/2021, що запроваджує персональні санкції проти власника трьох телеканалів. Рішення призвело до негайного анулювання ліцензій на мовлення цих каналів та припинення їх мовлення. Управління ООН з прав людини занепокоєне тим, що це матиме вплив на свободу вираження поглядів в Україні. Держави зобов'язані поважати, захищати та забезпечувати право на свободу вираження поглядів, включаючи право шукати, одержувати та поширювати різноманітну інформацію та ідеї», - йдеться в заяві.

В місії наголосили, що проводять наразі оцінку того, «чи відповідає зазначене рішення міжнародному праву прав людини».

Основні попередні занепокоєння Управління ООН з прав людини стосувалися необхідності та пропорційності обмежень свободи вираження поглядів в Україні.

«Визнаючи протидію дезінформації правомірною діяльністю держав, важливо знайти збалансований підхід, щоб уникнути непропорційних обмежень права на свободу вираження поглядів. Ми надамо результати аналізу рішення відповідним зацікавленим сторонам», - зазначають в Моніторинговій місії ООН.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.