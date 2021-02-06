Місія ООН зробила заяву щодо закриття 112, NewsOne та ZIK

Місія ООН зробила заяву щодо закриття 112, NewsOne та ZIK

Укрінформ
Управління ООН з прав людини занепокоєне тим, що закриття мовлення низки телеканалів «негативно вплине на вираження свободи слова в Україні».

Як передає Укрінформ, відповідну заяву розміщено на Фейсбук-сторінці Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

«2 лютого Президент України підписав рішення Ради національної безпеки і оборони України №43/2021, що запроваджує персональні санкції проти власника трьох телеканалів. Рішення призвело до негайного анулювання ліцензій на мовлення цих каналів та припинення їх мовлення. Управління ООН з прав людини занепокоєне тим, що це матиме вплив на свободу вираження поглядів в Україні. Держави зобов'язані поважати, захищати та забезпечувати право на свободу вираження поглядів, включаючи право шукати, одержувати та поширювати різноманітну інформацію та ідеї», - йдеться в заяві.

Читайте також: Ткаченко пояснив, чому проти каналів Медведчука санкції ввели, а «НАШ» не чіпали

В місії наголосили, що проводять наразі оцінку того, «чи відповідає зазначене рішення міжнародному праву прав людини».

Основні попередні занепокоєння Управління ООН з прав людини стосувалися необхідності та пропорційності обмежень свободи вираження поглядів в Україні.

Читайте також: Медіарух за санкції проти каналів Медведчука, але закликає не переслідувати працівників

«Визнаючи протидію дезінформації правомірною діяльністю держав, важливо знайти збалансований підхід, щоб уникнути непропорційних обмежень права на свободу вираження поглядів. Ми надамо результати аналізу рішення відповідним зацікавленим сторонам», - зазначають в Моніторинговій місії ООН.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-