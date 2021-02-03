Зеленський зустрівся з послами G7 та Євросоюзу – говорили про свободу ЗМІ та Донбас

Президент Володимир Зеленський обговорив з послами країн «Великої сімки» та ЄС в Україні актуальні питання порядку денного співпраці, впровадження ключових реформ у державі та мирного врегулювання на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент зазначив, що з часу останньої зустрічі у такому форматі торік в Україні відбулася низка подій, які загрожують державному устрою, та було вжито рішучих кроків для подолання цих викликів.

Зокрема, глава держави поінформував іноземних дипломатів про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

«Хочу відзначити роботу Служби безпеки України саме в боротьбі з небезпекою російської агресії в інформпросторі. Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки», – наголосив Зеленський.

Було акцентовано, що телеканали, стосовно яких були запроваджені санкції, тривалий час активно використовувалися для дезінформаційних кампаній в Україні, спрямованих на підрив реформ, курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію та просування гібридного впливу держави-агресора на політичні процеси в нашій країні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що санкції стосовно деяких ЗМІ були запроваджені на основі серйозних доказів.

«Свобода слова, свобода роботи журналістів була й залишається пріоритетом для Української держави», – зазначив Єрмак.

Президент наголосив, що свободі слова в Українські державі нічого не загрожує.

«В Україні чи не найбільша в регіоні концентрація вільних мовників та медіа», – зауважив Зеленський і додав, що українська влада діятиме виключно за законом.

Окрема увага під час зустрічі була приділена судовій реформі та врегулюванню ситуації, що склалася у зв’язку з рішенням Конституційного Суду. Глава держави поінформував про подальші кроки щодо реформування судової гілки влади та підготовку Стратегії розвитку судової системи на 2021-2025 роки.

За словами Зеленського, завтра відбудеться робоча презентація всієї судової реформи.

«Це велика кількість законопроєктів, послідовних кроків, які приведуть до очищення судової влади в Україні. Завтра, після наради зі мною, з Комісією з правової реформи, ми будемо розуміти терміни виконання всіх цих кроків і готуватися до публічної презентації судової реформи в Україні», – констатував Президент.

Глава держави представив ключові здобутки України у впровадженні реформ. Зокрема, відзначив важливу роль закону про реформування СБУ, який став реальним кроком уперед на шляху до впровадження стандартів ЄС і НАТО. Реформа СБУ також створює передумови для подальшого прогресу в напрямку лібералізації економіки та полегшення ведення бізнесу в Україні, наголосив він.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо безпекової ситуації на Донбасі та перебігу переговорів щодо мирного врегулювання, зазначилив пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Фото: Офіс Президента