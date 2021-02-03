Україна в ОБСЄ: окупанти посилюють позиції на ділянках розведення сил

Збройні формування РФ на Донбасі продовжують вести інженерно-фортифікаційні роботи зі спорудження нових та дообладнання існуючих позицій на лінії зіткнення, у тому числі на ділянках розведення сил та засобів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це українська місія при ОБСЄ поінформувала під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 3 лютого.

"Окрім порушень пункту "а" домовленості ТКГ від 22 липня 2020 року, що забороняє ведення дій наступального характеру та підривної діяльності, збройні формування РФ регулярно проводять заходи зі зміни позиційного розміщення військ, у тому числі з просування власних позицій у сторону ЗСУ. Такі дії розцінюються як провокаційні та наступальні за своїм характером. Особливе занепокоєння викликає той факт, що вони також відбуваються на ділянках розведення", - заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Зокрема, українська делегація звернула увагу іноземних делегацій про приховане інженерне обладнання позицій збройних формувань РФ на ділянці розведення сил та засобів у Золотому.

"Аналіз динаміки внесення змін у ландшафт місцевості у межах ділянки розведення сил та засобів у районі Золотого, який підтверджується даними об’єктивного контролю, демонструє процес прихованого обладнання нових та дообладнання існуючих позицій російських збройних формувань. Ця заборонена діяльність розпочалася вже після завершення процесу розведення сил та засобів", - зазначив Лоссовський.

З використанням слайдів українська дипмісія продемонструвала окремі факти інженерно-фортифікаційних робіт з боку окупаційних сил на ділянці розведення у Золотому. Було зазначено, що окремі позиції, де окупанти ведуть роботи, надалі можуть бути об’єднані у взводний опорний пункт.

Район Золотого

Про незаконну присутність бойовиків на ділянці розведення у Золотому неодноразово повідомляли спостерігачі СММ ОБСЄ, але також українські військовослужбовці фіксували інженерні роботи з боку окупантів у цьому районі.

Місія України при ОБСЄ також повідомила про триваючі порушення з боку збройних формувань РФ на ділянці розведення сил та засобів у Петрівському. На слайдах було продемонстровано окремі факти прихованого обладнання нових та дообладнання існуючих позицій російських окупаційних військ.

Також українська сторона поінформувала про активне ведення інженерно-фортифікаційних робіт збройними формуваннями РФ у ряді інших локацій протягом січня.

Зокрема, близько 10 разів протягом місяці українські військовослужбовці виявляли такі роботи на позиціях окупантів у районі н.п. Голубівське.

Н.п. Голубівське

25 січня підрозділами Збройних Сил України було виявлено проведення збройними формуванням РФ робіт з обладнання нових позицій в районі зруйнованого Донецького аеропорту та н.п. Спартак.

26 січня українськими військовими фіксувалося, як окупаційні війська, взагалі не ховаючись, із застосуванням інженерної техніки вели роботи з обладнання нових та дообладнання старих позицій на околиці н.п. Стила.

31 січня у районі ДАП, а також та н.п. Бетманове (Червоний Партизан), знову було зафіксовано інженерні роботи збройних формувань РФ.

"Українська сторона розглядає такі дії російських збройних формувань як кричуще порушення Мінських домовленостей та зневажання домовленістю про припинення вогню ТКГ від 22 липня 2020 року, а також як цілеспрямовані кроки для дестабілізації ситуації на тимчасово окупованих Російською Федерацією районах Донецької та Луганської областей та прилеглих територіях і подальшого підживлення Росією розпочатого нею конфлікту", - наголосив заступник української місії при ОБСЄ.