Російські найманці тричі «гальмували» спостерігачів ОБСЄ на окупованому Донбасі

Протягом трьох днів члени збройних формувань РФ тричі забороняли доступ патрулям СММ ОБСЄ через блокпости поблизу населених пунктів Олександрівське, Старомихайлівка Донецької області та у пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине, що на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу ООС із посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«Протягом трьох днів члени збройних формувань РФ тричі забороняли доступ патрулям Місії через блокпости поблизу населених пунктів Олександрівське, Старомихайлівка Донецької області та у пункті пропуску поблизу населеного пункту Ізварине Луганської області, посилаючись на накази від своїх командирів або їх відсутність. Хоча спостерігачі бачили, що цивільні особи та транспортні засоби перетинали зазначені пункти в обох напрямках», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про ці факти йдеться у звітах Місії від 1 та 2 лютого 2021 року. Крім того, вказується й про перешкоди під час здійснення запланованих польотів БПЛА СММ: 4 міні-БПЛА СММ у 5 випадках зазнавали впливу перешкод сигналу GPS. Зокрема, двічі під час польотів над районами неподалік населеного пункту Спартак Донецької області, тричі — біля населеного пункту Березівське Луганської області.

У пресцентрі зазначили, що через відкритий вогонь зі сторони збройних формувань РФ у напрямку БПЛА патрулям Місії довелося двічі припинити роботу та залишити район спостереження.

Як повідомлялося раніше, усі підписанти Мінських угод погодилися з необхідністю вільного та безпечного доступу, а також із тим, що обмеження свободи пересування СММ є порушенням, та незважаючи на усі домовленості, збройні формування РФ продовжують відмовляти СММ у доступі до районів спостереження та фіксації порушень в окремих районах Донецької та Луганської областей.