Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі бійця

Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі напередодні, 2 січня, загинув морський піхотинець, старший матрос Дмитро Власенко.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Командування Військово-Морських сил ЗСУ.

«Вчора, 2 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України внаслідок ворожого обстрілу обірвалося життя нашого побратима - морського піхотинця, старшого матроса Власенка Дмитра Леонідовича. Україна втратила ще одного вірного сина», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого в районі проведення ООС було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець ЗСУ. Захиснику було надано медичну допомогу, але врятувати його не вдалося.