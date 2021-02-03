Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі бійця

Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі бійця

Укрінформ
Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі напередодні, 2 січня, загинув морський піхотинець, старший матрос Дмитро Власенко.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Командування Військово-Морських сил ЗСУ.

«Вчора, 2 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойових завдань із захисту незалежності і територіальної цілісності України внаслідок ворожого обстрілу обірвалося життя нашого побратима - морського піхотинця, старшого матроса Власенка Дмитра Леонідовича. Україна втратила ще одного вірного сина», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого в районі проведення ООС було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець ЗСУ. Захиснику було надано медичну допомогу, але врятувати його не вдалося.

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