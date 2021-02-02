Внаслідок обстрілу під Шумами загинув український військовий
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОС.
«Протягом поточної доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, неподалік Шумів окупанти вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера був тяжко поранений військовослужбовець, йому оперативно надали медичну допомогу, однак врятувати бійця не вдалося.
У пресслужбі також повідомили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики відкривали прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів поблизу Павлополя.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначили в пресслужбі.
Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.