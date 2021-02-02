Внаслідок обстрілу під Шумами загинув український військовий

Внаслідок обстрілу під Шумами загинув український військовий

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, один військовий Об’єднаних сил загинув.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОС.

«Протягом поточної доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу Південного — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, неподалік Шумів окупанти вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера був тяжко поранений військовослужбовець, йому оперативно надали медичну допомогу, однак врятувати бійця не вдалося.

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У пресслужбі також повідомили, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики відкривали прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів поблизу Павлополя.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - зазначили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 1 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських захисників не було.

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