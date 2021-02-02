Поранений під Торецьком боєць ЗСУ помер у лікарні

Російський снайпер важко поранив українського військослужбовця біля Торецька на Донеччині, поранений помер у лікарні.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.

«Сьогодні, 2 лютого, в районі Торецька снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер у лікарняному закладі", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня Російські окупанти із застосуванням БПЛА поранили двох військовослужбовців Збройних сил України біля Водяного у Донецькій області.

26 січня внаслідок обстрілу російськими окупантами наших позицій у районі Попасної отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил Украї̈ни, який через кілька днів помер у лікарні.