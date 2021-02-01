Доба у зоні ООС: окупанти дев'ять разів зривали «тишу»
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Для коригування вогню окупанти використали безпілотник "КРИЛО", який вчасно був подавлений засобами радіоелектронної боротьби.
Біля Лебединського збройні формування РФ здійснили провокаційний обстріл з міномета 82-го калібру, а біля населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного ворог випустив кілька черг в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – ще й з великокаліберного кулемета.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Від початку поточної доби, 1 лютого, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.
Як повідомлялось, 30 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.