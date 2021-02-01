Доба у зоні ООС: окупанти дев'ять разів зривали «тишу»

Протягом минулої доби, 31 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Для коригування вогню окупанти використали безпілотник "КРИЛО", який вчасно був подавлений засобами радіоелектронної боротьби.

Біля Лебединського збройні формування РФ здійснили провокаційний обстріл з міномета 82-го калібру, а біля населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного ворог випустив кілька черг в бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – ще й з великокаліберного кулемета.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Від початку поточної доби, 1 лютого, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл в бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Як повідомлялось, 30 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.