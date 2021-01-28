СБУ оголосила в розшук бойовика, який катував українських військових

Служба безпеки України оголосила у розшук одного з ватажків незаконних збройних формувань «ДНР» на прізвисько Абхаз.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях у Фейсбуці.

«Контррозвідники та слідчі СБУ встановили, що громадянин РФ у 2014 році став засновником і тривалий час очолював незаконне збройне формування «Интернациональная бригада «Пятнашка» терористичної «ДНР». Він брав безпосередню участь у спротиві силам АТО\ООС на окупованій території Донецької області, а також у знущаннях та катуваннях захоплених українських військовослужбовців, залякуванні мирного населення», - зазначаються в СБУ.

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Наразі фігурант переховується від правоохоронців на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області та невизнаної республіки Абхазія. Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.