На Луганщині зі схрону оголошеного у розшук бойовика вилучили майже 30 гранат

Служба безпеки України виявила у Луганській області схованку зі зброєю та боєприпасами військовими засобами ураження.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Укрінформ

Зі схрону, обладнаного у підвальному приміщенні покинутого будинку у селищі Станиця Луганська, правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-18, 29 гранат Ф-1 та три запали УЗРГМ.

За попередніми даними, схованку ще у 2014 році облаштував бойовик, якого оголошено у розшук за участь у незаконних збройних формуваннях операції.

Виявлені засоби ураження направлено на експертизу. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Читайте також: У прифронтовому Торецьку виявили схрон з набоями та гранатометами

Як уточнюється, заходи із вилучення засобів ураження проводилися спільно з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.