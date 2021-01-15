У прифронтовому Торецьку виявили схрон з набоями та гранатометами

У місті Торецьк Донецької області, неподалік лінії розмежування правоохоронці виявили потужний схрон зброї та боєприпасів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 січня 2021 року у підвальному приміщенні гаражу, розташованого поблизу житлових будинків Торецька, виявлено незаконний схрон бойових припасів, а саме: 6 ручних протитанкових гранатометів РПГ-5, 2 ящики з 30 гранатами типу РГД-5 та 3 ящики з набоями калібром 5.45 та 7.62 мм.

У Торецьку виявили схрон з гранатометами / Фото: don.gp.gov.ua

На місце виїхали фахівці вибухотехнічної служби та поліції. Встановлюються особи, причетні до незаконного зберігання зброї та боєприпасів.

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Розпочато досудове розслідування за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).