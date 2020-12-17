Поблизу Щастя СБУ виявила схрон із мінами та гранатами

СБУ виявила у Луганській області прихований арсенал із військовими засобами ураження та вибуховими речовинами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що схрон був облаштований на відкритій території в районі міста Щастя, поблизу лінії розмежування.

Зі схованки правоохоронці вилучили пів кілограма пластиду, майже пів кілограма тротилу, дві протитанкові міни ТМ-62М, дев’ять гранат РГ-42, сім пострілів ПГ-7 та ВОГ-17. Також виявлено понад сто набоїв різного калібру і 20 димових шашок.

Зараз установлюється причетність бойовиків незаконних збройних формувань до закладання схрону.

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«Заходи з виявлення та вилучення засобів ураження проводились спільно з Національною поліцією та Головним управлінням Держслужби з надзвичайних ситуацій у Луганській області», - зазначають в СБУ.