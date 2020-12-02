Під Запоріжжям поблизу стратегічного держпідприємства виявили схрон з мінами

Служба безпеки України виявила у Запорізькій області схованку, де зберігалося 56 одиниць артилерійських мін калібру 120 мм.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники спецслужби виявили арсенал у лісосмузі неподалік обласного центру. Схрон був облаштований поблизу траси міжрегіонального сполучення, а також одного із стратегічних державних підприємств.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Тривають заходи для встановлення джерела походження військових засобів ураження та осіб, причетних до протиправної діяльності.

Виявлення та знешкодження арсеналу проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.