Під Запоріжжям поблизу стратегічного держпідприємства виявили схрон з мінами
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.
Співробітники спецслужби виявили арсенал у лісосмузі неподалік обласного центру. Схрон був облаштований поблизу траси міжрегіонального сполучення, а також одного із стратегічних державних підприємств.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Тривають заходи для встановлення джерела походження військових засобів ураження та осіб, причетних до протиправної діяльності.
Виявлення та знешкодження арсеналу проводилось у взаємодії з Національною поліцією та піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.