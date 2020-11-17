В Авдіївці знайшли схрон із гранатометами та мінами

У будівлі колишнього кінотеатру в Авдіївці, виявили схрон з гранатометами та боєприпасами.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Донецька обласна прокуратура.

У ході перевірки оперативної інформації, яка надійшла від орендарів кінотеатру в місті Авдіївка, на другому поверсі будівлі виявлено схрон зброї: три протитанкові міни, 2 РПГ, 13 ВОГ, 120-мм міну, 7 гранат, запали до них та пороховий заряд.

«За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України)», - йдеться у повідомленні.

Як з'ясував у прокуратурі кореспондент Укрінформу, орендатори знайшли ящики з боєприпасами, коли зібралися утеплити вікна.

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Частину арсеналу, яка перебувала в неналежному стані, передали для утилізації піротехнічному підрозділу ДСНС, оскільки вони є небезпечними для життя та здоров’я оточуючих.

Ведеться розслідування: встановлюються особи, причетні до переховування боєприпасів.