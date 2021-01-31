ОБСЄ виявила на Донбасі гаубиці, міномети та танки за лініями відведення

ОБСЄ виявила на Донбасі гаубиці, міномети та танки за лініями відведення

Укрінформ
Збройні формування РФ та її найманці грубо порушують мінські домовленості, розміщуючи за визначеними лініями відведення важке озброєння, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 30 січня.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС із посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

"Так, 28 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області зафіксував 3 одиниці 122мм гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 одиниць 120 мм мінометів та 14 одиниць танків Т-72. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на цьому полігоні також зафіксовано 10 одиниць БМП, що класифікується як військова присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.

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Зазначається, що чергове грубе порушення комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань РФ до норм та прав міжнародних домовленостей.

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