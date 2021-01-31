ОБСЄ виявила на Донбасі гаубиці, міномети та танки за лініями відведення
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС із посиланням на інформацію української сторони СЦКК.
"Так, 28 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області зафіксував 3 одиниці 122мм гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 одиниць 120 мм мінометів та 14 одиниць танків Т-72. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на цьому полігоні також зафіксовано 10 одиниць БМП, що класифікується як військова присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.
Зазначається, що чергове грубе порушення комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань РФ до норм та прав міжнародних домовленостей.