Україна направила ноту місії ОБСЄ через поранення двох бійців під Водяним

Україна направила ноту місії ОБСЄ через поранення двох бійців під Водяним

Укрінформ
Російські окупанти із застосуванням БПЛА поранили двох військовослужбовців Збройних сил України біля Водяного у Донецькій області. Україна направила ноту місії ОБСЄ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.

«Сьогодні, 29 січня, близько 13.00 внаслідок застосування противником БПЛА в районі Водяного отримали легкі поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Їм надано медичну допомогу, стан стабільний», - йдеться у повідомленні.

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Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 26 січня внаслідок обстрілу російськими окупантами наших позицій у районі Попасної отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил Украї̈ни, його стан важкий.

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