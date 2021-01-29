Україна направила ноту місії ОБСЄ через поранення двох бійців під Водяним

Російські окупанти із застосуванням БПЛА поранили двох військовослужбовців Збройних сил України біля Водяного у Донецькій області. Україна направила ноту місії ОБСЄ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Українська делегація для участі в ТКГ.

«Сьогодні, 29 січня, близько 13.00 внаслідок застосування противником БПЛА в районі Водяного отримали легкі поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України. Їм надано медичну допомогу, стан стабільний», - йдеться у повідомленні.

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Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 26 січня внаслідок обстрілу російськими окупантами наших позицій у районі Попасної отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил Украї̈ни, його стан важкий.