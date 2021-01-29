Безпілотник окупантів поранив двох українських бійців під Водяним

Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення в районі Водяного.

Про це йдеться у повідомленні ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Російсько-окупаційні війська вкотре не виконали досягнуті домовленості та порушили режим припинення вогню: опівдні безпілотний літальний апарат скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Їх оперативно доставили до лікувального закладу, де надали медичну допомогу. Стан здоров’я воїнів задовільний.

Про дії окупантів повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил були зафіксовані три випадки порушення режиму припинення вогню.