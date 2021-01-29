Безпілотник окупантів поранив двох українських бійців під Водяним

Безпілотник окупантів поранив двох українських бійців під Водяним

Укрінформ
Двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення в районі Водяного.

Про це йдеться у повідомленні ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Російсько-окупаційні війська вкотре не виконали досягнуті домовленості та порушили режим припинення вогню: опівдні безпілотний літальний апарат скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Їх оперативно доставили до лікувального закладу, де надали медичну допомогу. Стан здоров’я воїнів задовільний.

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Про дії окупантів повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня в районі проведення операції Об’єднаних сил були зафіксовані три випадки порушення режиму припинення вогню.

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