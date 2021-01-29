Окупанти на Донбасі застосовують 120-мм міномети та гранатомети

За минулу добу окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 28 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», - повідомили у штабі.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 29 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.